Polonya’dan terör devleti İsrail’e sert tepki!

Sosyal medyadan siyonist terör devleti İsrail’e yönelik tepkisini ifade eden Sikorski; “Polonya, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Global Sumud Filosu aktivistlerine, aralarında Polonya vatandaşlarının da bulunduğu gruba yönelik İsrail hükümet yetkililerinin tutumunu kesin bir şekilde kınıyor. Varşova’daki İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nı derhal çağırmasını ve kendisine öfkemizi iletmesini, ayrıca İsrail hükümeti üyesinin son derece uygunsuz davranışları için özür dilenmesini talep etmesini talimat verdim. Polonya vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve uluslararası standartlara uygun şekilde muamele görmelerini talep ediyoruz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ EN YÜKSEK ÖNCELİĞİMİZ”

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sikorski şunları kaydetti: “Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya vatandaşlarına İsrail ve Filistin’e seyahat etmemelerini tavsiye etmiş olması, onların haklarının ve onurlarının ihlal edilmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Konsoloslarımız, İsrail güçleri tarafından ele geçirilen teknelerin güvertesinde bulunan diğer devletlerin konsolosluk servisleriyle birlikte sahada görev yapıyor. Gözaltına alınanlarla görüşme izni için en kısa sürede onay verilmesini bekliyoruz”