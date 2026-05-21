20 dakikada 4 gol atıp ligde kalmışlardı! TFF şikeci iki takımı da küme düşürdü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
20 dakikada 4 gol atıp ligde kalmışlardı! TFF şikeci iki takımı da küme düşürdü

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçında Şırnak ekibinin başkanı, 4-1 öndelerken kulübeye inerek talimat vermiş ve takımı 20 dakikada 4 gol yiyerek sahadan 5-4 yenik ayrılmıştı böylece Kurtalanspor ligde kalmıştı. TFF yayınladığı genelgede şikeci iki takımın da bir alt lige düşürüldüğünü açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçında açık açık şike büyük tepki çekmişti. Şırnak ekibinin başkanı, takım 70. dakikada 4-1 öndeyken kulübeye gelerek teknik heyetle konuştu. Bu konuşmanın ardından Kurtalan, son 20 dakikada 4 gol atarak maçı çevirdi. Şırnak Petrolsporlu oyuncular ise sosyal medyada bu duruma isyan etmişti.

ARTIK ALT LİGDELER

Amatör Futbol Disiplin Kurulu müsabakaya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-c maddesi uyarınca Kurtalan Spor’un hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Kurul ayrıca, galibiyet halinde verilen puanın iki katı olan 6 puanın mevcut puanından silinmesine hükmetti. Bunun yanı sıra Futbol Disiplin Talimatı’nın 56/1-b maddesi gereğince kulübün bir alt lige düşürülmesine karar verildi.

Blondepate

Ceza az olmuş. Lig de atılmalı lisanslar iptal edilmeli...
