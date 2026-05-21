Gündem
Doktor mu torbacı mı belli değil! Ünlülerin doktorunun ev ve iş yerinden bakın neler çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doktor mu torbacı mı belli değil! Ünlülerin doktorunun ev ve iş yerinden bakın neler çıktı

Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan'ın adresinde çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve paketleme malzemesi ele geçirildi.

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor. Son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Feyza Civelek’in de bulunduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 14 kişi gözaltına alınırken, listede yer alan Serenay Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında mercek altına alınan ve kamuoyunda "ünlülerin doktoru" olarak tanınan Mehmet Rahşan’ın ev ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli materyallere el konuldu. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen teknik incelemeler sonucunda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bulgular ve bu maddelerin ölçümünde kullanılabilecek teknik araçlar ele geçirildi.

 

Yapılan aramalarda tespit edilen unsurlar şunlar:

- 3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde

- 8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar

- 2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara

 

- 3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme

- yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde

- 1 adet hassas terazi

- 1 adet boş şırınga

- 20 adet içi boş kilit poşet

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik delillerin toplanması aşamasında titizlikle sürdürülüyor. Ele geçirilen tüm materyaller kriminal laboratuvarlarda incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Jandarma ekiplerinin, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin ifadelerine başvurmak ve gerekli biyolojik incelemeleri tamamlamak üzere çalışmaları devam ediyor.

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında

resat

önce güzel ahlak ,sonra diploma,,,
