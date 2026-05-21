Petrol rafinerisine saldırı
Rusya'nın Samara bölgesindeki Sızran Petrol Rafinerisi'ne yönelik uzun menzilli silahlarla saldırı gerçekleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.
Ukrayna sınırından 800 kilometreden daha uzak bir mesafede yer alan Sızran Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusundan saldırı gerçekleştiren birimlere teşekkür etti.
Zelenskiy, Samara bölgesinde saldırı yapılan söz konusu petrol rafinerisine ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.
