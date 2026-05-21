9 yıl önce 1 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı! Tanker yangını davasında karar açıklandı

9 yıl önce 1 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı! Tanker yangını davasında karar açıklandı

2017 yılında Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık S.İ. ile ölen Nail Demirci'nin bazı yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, söz verilen sanık S.İ. cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını söyledi. Olayda kusuru olmadığını savunan S.İ. beraatini talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan sanık S.İ.'ye 2 yıl 10 ay 5 gün, E.G., M.P. ve Y.P.'ye 4 yıl 6 ay 5 gün, F.F.B.H, M.N.K, E.B.A, M.R.B. ve M.E.'ye 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Sanık C.T ile Y.H.'nin ise beraatine karar verildi.

Sanık K.H.'nin de 26 Aralık 2023'te vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi.

SÜREÇ HAKKINDA

Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisinde 27 Nisan 2017'de gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangında 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, 21 Ocak'ta açıkladığı mütalaasında, sanıklar S.İ, E.G, C.T, M.E, M.R.B, E.B.A, M.N.K. ve F.F.B.H.'nin "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, M.P.'nin Y.P. ve Y.H.'nin beraatini, sanık K.H.'nin olaydan sonra hayatını kaybettiği için üzerindeki kamu davasının düşürülmesini talep etmişti.

