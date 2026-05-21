İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, 44 İspanyol aktivistin bugün sınır dışı edileceğini ve aktivistlerin saat 15.00’te Türkiye aktarmalı bir uçağa bindirileceğini açıkladı.

Türkiye, Sumud aktivistleri için harekete geçti. Türk Hava Yolları'nın tahliyeler için Kızıldeniz’in kıyısındaki Ramon Havalimanına üç uçak gönderdiği, tüm aktivistlerin önce Türkiye’ye getirileceği ve ardından İspanya başta olmak üzere bazı ülkelerin havaalanında kendi vatandaşları için aktarma işlemleri gerçekleştireceği öğrenildi.

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu GSF aktivistlerinin tahliyesinin bugün Kızıldeniz’in kıyısındaki Ramon Havalimanı’ndan gerçekleştirileceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, 78’i Türk olmak üzere toplam 428 aktivistin Türkiye’ye iniş yapması beklenirken, yabancı aktivistlerin ise Türkiye üzerinden kendi ülkelerine geçeceği ifade edildi.

Dün Aşdod Limanı’na getirilen aktivistlerin, gece saatlerinde nakledildikleri Kitsiyot Hapishanesi’nde tutuldukları öğrenildi.

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.