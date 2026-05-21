Gündem

Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalar ve karşılıklı mesajlaşmalar kameralara ilginç bir şekilde yansıdı. Özgür Özel'in sözlerine karşılık veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri, Ali Mahir Başarır tarafından tamamen çarpıtıldı. Videoya yansıyan görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Özel'in sözlerine cevap verdiği açıkça görülürken, Başarır'ın bu eleştirilerin adresini karıştırarak AK Parti'ye yöneltmesi yine bir manipülasyon olarak tarihe geçti.

Görüntülere göre, tartışmanın fitilini Özgür Özel'in 5 Mayıs 2026 tarihinde sarf ettiği sözler ateşledi. Özel konuşmasında, "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere 20 Mayıs'ta cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu ise isim vermeden doğrudan Özel'in kullandığı "toprak" metaforuna sert bir dille yüklendi. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde, ama eğilip bükülmez."

Ancak yine aynı gün kameralar karşısına geçen Ali Mahir Başarır'ın, Kılıçdaroğlu'nun parti içine yönelik bu sert sözlerini bambaşka bir şekilde yorumlaması dinleyenleri şaşırttı. Başarır, genel başkanının ifadelerinin hedefinin AK Parti olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yaptı: "AK Parti'nin sipariş usulü partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Açıklamasında bunları görüyorum. Butlan kararıyla, AK Parti'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, Atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın."

Ortaya çıkan bu tablo, parti içi mesajlaşmaların parti yöneticileri tarafından nasıl farklı ve hedeften uzak şekilde algılanabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yorumlar

Selamünaleykum, Şaşırdık mı??? Hayır; zira zıp zıp Ali sözü ancak burasından anlar!!!

Cengiz

Bu bazı konularda mahir olan zat acaba ne zaman hesap verecek.buyuk bit telaş var . sanıyorlardı hep bana yok öyle yağma,fakir fukaranın ekmeğine uzanan haram eller elbette istemesekerde,cirpinsalarda her iki cihanda hesap verecekler
