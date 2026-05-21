Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor

Görüntülere göre, tartışmanın fitilini Özgür Özel'in 5 Mayıs 2026 tarihinde sarf ettiği sözler ateşledi. Özel konuşmasında, "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere 20 Mayıs'ta cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu ise isim vermeden doğrudan Özel'in kullandığı "toprak" metaforuna sert bir dille yüklendi. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde, ama eğilip bükülmez."

Ancak yine aynı gün kameralar karşısına geçen Ali Mahir Başarır'ın, Kılıçdaroğlu'nun parti içine yönelik bu sert sözlerini bambaşka bir şekilde yorumlaması dinleyenleri şaşırttı. Başarır, genel başkanının ifadelerinin hedefinin AK Parti olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yaptı: "AK Parti'nin sipariş usulü partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Açıklamasında bunları görüyorum. Butlan kararıyla, AK Parti'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, Atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın."

Ortaya çıkan bu tablo, parti içi mesajlaşmaların parti yöneticileri tarafından nasıl farklı ve hedeften uzak şekilde algılanabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.