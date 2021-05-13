  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Polonya'dan İsrail kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin teması
Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!
Mesut Özil'in bayram mesajına beğeni yağdı
Dünya Polonya'dan İsrail kararı
Dünya

Polonya'dan İsrail kararı

Polonya havayolu şirketi LOT, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:29:00 -
Polonya'dan İsrail kararı

Polonya ulusal havayolu şirketi LOT, Tel Aviv uçuşlarını bugünden itibaren askıya aldığını açıkladı. Şirket, söz konusu kararın alınmasında son günlerde İsrail ve Gazze Şeridi'nde yaşanan olayları gerekçe gösterdi. LOT Basın Sözcüsü Krzysztof Moczulski, "Bugünkü uçuş dahil Tel Aviv'e gerçekleştirilecek tüm uçuşlarımızı askıya aldık. Uçuşların yeniden açılması İsrail'deki durumun gidişatına bağlı. Her seferinde güvenlik analizi yapıp kararlarımızı bu doğrultuda alacağız. Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde Tel Aviv'e uçmayacağımızı varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

LOT, haftada 3 kez Varşova-Tel Aviv seferi düzenliyordu. Daha önce de British Airways, Virgin Atlantic, Iberia, United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines firmaları Tel Aviv uçuşlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'
Medya

Yağmur Sarnıç korkusu! 'Can güvenliğim yok'

Kokuşmuş mahallenin skandalları bitmiyor. Futbolcu eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'ın Mo..
Kapitalizm çöküyor!
Dünya

Kapitalizm çöküyor!

Alman ekonomist Holger Zschepitz, 20 Ocak 2021'de başkan seçilen Joe Biden yönetimindeki ABD'nin, 1981'den bu yana en yüksek enflasyon oranı..
Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yerel

Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay