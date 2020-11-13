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Aktüel Polonya'dan AB fonlarının şarta bağlanmasına tepki
Aktüel

Polonya'dan AB fonlarının şarta bağlanmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:44:35 -
Polonya'dan AB fonlarının şarta bağlanmasına tepki

VARŞOVA (AA) - Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliğinde (AB), birlik fonlarının, hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Morawiecki, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanmasına karşı çıktığını ve bununla ilgili AB liderlerine resmi mektup yolladığını belirtti.

Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanmasının kabul edilemez olduğunu savunan Morawiecki, söz konusu mekanizmanın AB hukukunu göz ardı edebileceğini ve çifte standart uygulanmasına yol açabileceğini kaydetti.

Morawiecki, ''Çözüm önerileri, temmuzdaki Avrupa Konseyi zirvesinde kabul edilen mutabakata aykırı ve ciddi şüpheler uyandırıyor.'' ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Petri Sarvamaa, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, ''Üye ülkelerde AB fonlarının kullanımı ile hukukun üstünlüğü arasında bir bağ kuran mekanizma konusunda uzlaşı sağladık. Hukukun üstünlüğünü gözetmek, AB'nin uzun vadeli bütçesinden para almanın ön şartı olacak." ifadesini kullanmıştı.

- Süreç hakkında

AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuzda salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyordu.

Söz konusu AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına özellikle Macaristan ile Polonya sıcak bakmıyor.

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