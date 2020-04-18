  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polonya'daki 212 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

Kentteki yurda yerleştirilmek üzere gelen bir öğrenci, 32. yaş günü dolayısıyla doğum günü pastasıyla karşılandı

2020-04-18 03:16:55 -
Polonya'daki 212 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

ORDU (AA) - Polonya'da bulunan 212 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Polonya'nın Varşova kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 212 Türk vatandaşı, havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere yerleştirildi.

Araçlar, polis eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurduna getirildi.

Yurt dışından getirilenlerin, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Bu arada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, öğrencilerden 32 yaşına giren Umut Şahin, doğum günü pastasıyla yurtta karşılandı.

Şahin, pastadaki mumu üfleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı