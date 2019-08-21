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Polonya’da yargı skandalı: Hakimleri itibarsızlaştırmak için hackerla işbirliği yapmış

Polonya Adalet Bakanlığında görevli bir hakimin, hükümetin yargıda yapmaya çalıştığı değişiklikleri eleştiren hakimleri itibarsızlaştırması için bir hacker ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:10
Polonya’da yargı skandalı: Hakimleri itibarsızlaştırmak için hackerla işbirliği yapmış

Polonya Adalet Bakanlığında görevli bir hakimin, hükümetin yargıda yapmaya çalıştığı değişiklikleri eleştiren hakimleri itibarsızlaştırması için bir hacker ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.


Bir süredir yargıda yapmaya çalıştığı değişiklikler dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla başı dertte olan Polonya’da bu kez de yargı skandalı patlak verdi. Polonya’da bir internet portalının iddiasına göre 3 yıldır Adalet Bakanlığında görev yapan hakim Jakub Iwaniec, hükümetin yargı sisteminde yapmak istediği değişiklikleri eleştiren hakimlere yönelik karalama kampanyası organize etti. Buna göre Jakub Iwaniec, Emilia kod adlı kadın hackera Polonya Hakimler Birliği Başkanı Krystian Markiewicz ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 20’ye yakın hakimin kamuoyunda itibarsızlaştırılması için bilgi ve belge sağladı. İkili arasındaki anlaşmaya göre kadın hacker elde ettiği bilgileri sosyal medyada troller üzerinden yaydı, hükümete yakın medya organlarıyla paylaştı. Kadın hackera iletilenler arasında hakimlerin meslek yaşamlarının yanı sıra eşlerine, çocuklarına ilişkin özel bilgilerin de yer aldığı ortaya çıktı.


Skandal, ülkede hukuk ve siyaset çevrelerinde şok etkisi yaptı. Muhalefetin hakim Jakub Iwaniec’in Adalet Bakanı Yardımcısı Lukasz Piebiak’ın sağ kolu olduğunu, onun bilgisi ve onayı olmaksızın böylesi bir kampanyaya kalkışamayacağı açıklamasının ardından Piebiak görevinden istifa etti. Bakan Yardımcısı Piebiak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, internet portalı Onet’i dava edeceğini açıkladı. Söz konusu hakimin bakanlıktaki görevine ise Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro tarafından görev süresi kısaltılmak suretiyle son verildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:10
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