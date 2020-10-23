  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polonya'da "kürtaj yasağı" tartışması
Aktüel

Polonya'da "kürtaj yasağı" tartışması

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:46:48 -
Polonya'da "kürtaj yasağı" tartışması

VARŞOVA (AA) - Polonya'da Anayasa Mahkemesinin, fetüsün kusurlu oluştuğu durumlarda yapılan kürtajların da anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesi, tartışmalara neden oldu.

Anayasa Mahkemesi, iktidar ve bazı muhalefet partisi milletvekillerinin başvurusu neticesinde 1993'ten bugüne kadar fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Ülkede bugüne kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtilirken bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa kürtaja yasal izin verilecek.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) Sözcüsü Anita Czerwinska, kararla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin engelli çocuk sahibi ailelere verilen desteği genişleteceğini belirtti.

Ana muhalefet partisi Civic Platform (PO) Başkanı Borys Budka ise kararı, "insanlık dışı" olarak niteleyerek Anayasa Mahkemesi üyelerinin PiS Partisi Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin emri yönünde karar verdiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanan binlerce kişi kararı protesto etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'
Gündem

CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'

CHP zihniyetinin şapka zulmü dönemin gazete ilanlarında bile yer alıyor. Bir gazetede yer alan şapka reklamında, "Kurtulmak için Şapka Satın..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı
Gündem

Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu çi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay