Polonya’da kampanya! Dikkat çeken bu detayı olay oldu! Muhalefetin sürpriz çıkışı: sokak gösterileri başladı! Kritik güvenlik...

Yolsuzluklar nedeniyle haklarında hapis cezası verilen eski muhafazakâr hükümet üyesi içişleri bakanı Mariusz Kaminski ve yardımcısı Maciej Wasik’in açlık grevine başlamasının ardından Polonya’da gösteriler yapıldı.

OY ÇOKLUĞU DETAYI OLAY OLDU!

Cuma günü başkent Varşova’da gerçekleştirilen gösteriler 2015 yılından beri iktidarda bulunan ve geçtiğimiz Ekim ayındaki seçimlerde en çok oyu almasına rağmen, parlamentoda çoğunluğu sağlayamayan Adalet ve Hukuk Partisi’nin (PİS) çağrısıyla gerçekleşti.

Parlamento önünde gerçekleşen gösteriye, Adalet ve Hukuk Partisi sözcülerine göre 200 bin, hükümete göre ise 30 bin kişi katıldı.

bbc aktardı: Eski Başbakan Mateus Morawiecki Polonya’da artık sorunun “sadece siyasi özgürlük değil, demokrasinin de tamamen ortadan kaldırılması olduğunu” savundu.