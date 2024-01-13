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Dünya Polonya’da kampanya! Dikkat çeken bu detayı olay oldu! Muhalefetin sürpriz çıkışı: sokak gösterileri başladı! Kritik güvenlik...
Dünya

Polonya’da kampanya! Dikkat çeken bu detayı olay oldu! Muhalefetin sürpriz çıkışı: sokak gösterileri başladı! Kritik güvenlik...

Yeniakit Publisher
2024-01-13 17:21:00 - 2024-01-13 17:25:34
Polonya’da kampanya! Dikkat çeken bu detayı olay oldu! Muhalefetin sürpriz çıkışı: sokak gösterileri başladı! Kritik güvenlik...

2023 seçimlerinde muhalefet cephesinin başına geçerek parlamentoda çoğunluğu ele geçiren Donal Tusk hakkında olaylar basına yansırken seçim kampanyası belli olunca güvenlik sorunları ortaya çıktı. Vatandan ülkenin belirlediği politika, amaç ve hedefler dikkate alınarak düzenlemesini istiyor. Kritik güvenlik zirvesi bekleniyor...

Yolsuzluklar nedeniyle haklarında hapis cezası verilen eski muhafazakâr hükümet üyesi içişleri bakanı Mariusz Kaminski ve yardımcısı Maciej Wasik’in açlık grevine başlamasının ardından Polonya’da gösteriler yapıldı.

OY ÇOKLUĞU DETAYI OLAY OLDU!

Cuma günü başkent Varşova’da gerçekleştirilen gösteriler 2015 yılından beri iktidarda bulunan ve geçtiğimiz Ekim ayındaki seçimlerde en çok oyu almasına rağmen, parlamentoda çoğunluğu sağlayamayan Adalet ve Hukuk Partisi’nin (PİS) çağrısıyla gerçekleşti.

Parlamento önünde gerçekleşen gösteriye, Adalet ve Hukuk Partisi sözcülerine göre 200 bin, hükümete göre ise 30 bin kişi katıldı.

bbc aktardı: Eski Başbakan Mateus Morawiecki Polonya’da artık sorunun “sadece siyasi özgürlük değil, demokrasinin de tamamen ortadan kaldırılması olduğunu” savundu.

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