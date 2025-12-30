  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

İşte Yılmaz Büyükerşen’in ardından bıraktığı eser: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Alayı birbirine düştü! CHP'liler toplantı yapmayı bile beceremedi

Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlık talebi

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor

En sevdiği kelime dünyayı altüst etti: Küresel Ticarete Trump hançeri!
Dünya Polonya tehdit eden 'Rus dezenformasyonu' diyerek iddia etti! Şimdi de Rusya resmen öne çıkıyor
Dünya

Polonya tehdit eden 'Rus dezenformasyonu' diyerek iddia etti! Şimdi de Rusya resmen öne çıkıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Polonya tehdit eden 'Rus dezenformasyonu' diyerek iddia etti! Şimdi de Rusya resmen öne çıkıyor

Polonya Dijitalleşme Bakan Yardımcısı Dariusz Standerski, TikTok'un tehdit oluşturduğunu" iddia etti. Polonya hükümeti şimdi de söz konusu materyalin "neredeyse kesinlikle" Rus dezenformasyonu olduğu konuştu.

Polonya, Avrupa Komisyonu’na TikTok hakkında bir şikayet başvurusunda bulundu. Sosyal medya platformu, Polonya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması çağrısında bulunan yapay zeka üretimi içeriklere ev sahipliği yapmakla suçlanıyor. Rusya yeniden uluslararası kamuoyunda bu iddia ile öne çıkıyor.

Polonya Dijitalleşme Bakan Yardımcısı Dariusz Standerski, Salı günü Komisyon’a gönderdiği mektupta bu içeriğin "Polonya’da ve tüm Avrupa Birliği genelinde kamu düzenine, bilgi güvenliğine ve demokratik süreçlerin bütünlüğüne tehdit oluşturduğunu" iddia etti.

InvestingPro’ya yükseltme yaparak premium araçlara ve içgörülere erişin - bugün %55 indirim fırsatını kaçırmayın

Rusya resmen öne çıkıyor!

Polonya hükümeti, söz konusu materyalin "neredeyse kesinlikle" Rus dezenformasyonu olduğuna inanıyor. Bir hükümet sözcüsü, kayıtların Rus sözdizimi içerdiğini belirterek, içeriğin "şüphesiz Rus dezenformasyonu" olduğunu söyledi.

Polonyalı yetkililer, TikTok’un "anlatıların doğası, dağıtılma şekli ve sentetik görsel-işitsel materyallerin kullanımı" nedeniyle "Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olarak kendisine yüklenen yükümlülüklere uymadığını" savunuyor.

Bu şikayet, Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl TikTok’a karşı, özellikle Romanya’nın Kasım 2024’teki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında seçimlere müdahaleyi sınırlama konusundaki şüpheli başarısızlıkları nedeniyle başlattığı resmi işlemleri takip ediyor.

TikTok, Çinli şirket ByteDance’in mülkiyetindedir.

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!
Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Gündem

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi
Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi

Dünya

Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor
Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

Dünya

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı
Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

Gündem

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

İki Rus devinden flaş Türkiye kararı! Resmen başlatıyorlar
İki Rus devinden flaş Türkiye kararı! Resmen başlatıyorlar

Ekonomi

İki Rus devinden flaş Türkiye kararı! Resmen başlatıyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23