Polonya iki nükleer santral birden inşa edecek

ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya ile yapılan anlaşma ile ABD'nin dünyanın geri kalanına ileri teknolojisi sayesinde nükleer ticarete geri dönüşünü ilan ettiğin aktardı.

İlk santral inşaatına 2026'da başlanacak

Koronavirüs dolayısıyla ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile Polonya hükümetinin stratejik enerji altyapı vekili Piotr Naimski tarafından video konferans yoluyla imzalanan anlaşma, 6-9 KW kurulu kapasiteli PWR tipi reaktöre dayanan iki nükleer santral inşa edilmesini kapsıyor.

Anlaşmada belirtilen takvime göre 2021 yılında santralde kullanılacak teknoloji seçilecek, 2022 yılında birinci santralin inşa yeri belirlenecek, ardından teknoloji sağlayıcısı ve ana yüklenici firmayla anlaşmaya imza atılacak. 2026 yılında inşaatına başlanacak ilk santral 2033 yılında hizmete sunulacak. İkinci santralin yapımına ise 2032 yılında başlanması öngörülürken, kullanıma sunulma tarihi ise 2039 olarak belirlendi. Nükleer santrallerin inşa edileceği yer olarak ise şimdilik Polonya'nın kuzeyinde yer alan Lubiatowo-Kopalino ile güneyinde yer alan Zarnowiec köyleri olarak belirtiliyor.