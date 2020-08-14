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Aktüel

Polonya ekonomisi yüzde 8,9'luk daralmayla resesyona girdi

Polonya ekonomisi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından komünist dönemden sonra ilk defa teknik olarak resesyona girmiş oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:02:11 -
Polonya ekonomisi yüzde 8,9'luk daralmayla resesyona girdi

BERLİN (AA) - Polonya ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,9 küçülme kaydederek komünist dönemden sonra ilk defa resesyona girdi.

Polonya İstatistik Dairesi’nin (GUS) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,9 küçüldü.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 9 daralması yönündeydi.

Ekonomideki daralma ilk çeyrekte yüzde 0,4 küçülmeden sonra geldi. Böylece ekonomi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından komünist dönemden sonra ilk defa teknik olarak resesyona girmiş oldu.

2008-2009 finansal krizinde resesyona girmeyen ülkelerden olan Polonya'nın ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,9 daraldı. Ekonomi, 2018’de yüzde 5,3 ve geçen yıl yüzde 4,1 büyüme kaydetmişti.

Polonya hükümeti, ekonominin bu yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 4,6 daralmasını öngörürken, gelecek yıl yüzde 4 genişlemesini bekliyor.

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