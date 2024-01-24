Polonya Cumhurbaşkanı Duda, eski İçişleri Bakanı ve yardımcısı için af çıkardı

Polonya’da tutuklanmaları protestolara neden olan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, af çıkardı. Polonya Adalet Bakanı Adam Bodnar, söz konusu kişilerin affedilmesi için hukuki bileşenlerin bulunmadığını bildirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Duda, anayasanın kendisine verdiği af yetkisini kullanarak Kaminski ve Wasik'in 2016 yılında kesinleşmemiş hapis cezalarını affetti. Kaminski ve Wasik'in önümüzdeki saatlerde bulundukları cezaevlerinden salıverilmeleri bekleniyor.

DAHA ÖNCEDE CEZALARI AFFEDİLMİŞTİ

Polonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanlığı (CBA) yaptığı sırada Kaminski ve yardımcısı Wasik hakkında "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme 2015’te Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016’da Kaminski ve Wasik'in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı.