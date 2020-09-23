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Aktüel Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor
Aktüel

Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:17:10 -
Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

VARŞOVA (AA) - Polonya Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Demokratik olmayan bir seçimle seçilen bir başkan, ister gizlice ister aleni bir şekilde yemin etsin meşru kabul edilemez.'' ifadelerine yer verildi.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.


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