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Aktüel

Polonya, Almanya’daki ABD askerlerinin bir kısmını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:41:37 -
Polonya, Almanya’daki ABD askerlerinin bir kısmını istiyor

VARŞOVA (AA) - Polonya, Almanya’dan çekileceği duyurulan yaklaşık 10 bin ABD askerinin bir kısmının kendi ülkesine gönderilmesini istiyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bazı basın yayın organlarında yer alan "ABD’nin Almanya’da bulunan 9 bin 500 askerini bu ülkeden çekeceğine" ilişkin iddialara yönelik, gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Morawiecki, ''Almanya’da bulunan ve ABD tarafından çekileceği duyurulan askerlerin bir kısmının Polonya’ya yerleştirilmesini içtenlikle umut ediyorum.'' dedi.

Başbakan Morawiecki, bu değişimin NATO’nun doğu kanadını güçlendireceğini savundu.

Dün bazı uluslararası medya kuruluşlarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’da bulunan ABD askerlerinin bu ülkeden çekilmesi yönünde talimat verdiği yer almıştı.

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