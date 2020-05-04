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Aktüel

Polisten tütün satıcılarına yönelik bandrol okuma cihazlı operasyon

Denizli’de polis tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı operasyonlarda, 12 bin adet dolma sigara ile 100 kilogram tütün ele geçirilirken, 5 şahıs ise gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:12:02 -
Polisten tütün satıcılarına yönelik bandrol okuma cihazlı operasyon

Denizli’de polis tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı operasyonlarda, 12 bin adet dolma sigara ile 100 kilogram tütün ele geçirilirken, 5 şahıs ise gözaltına alındı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün satışı adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine operasyon düzenledi. KOM ekiplerinin bandrol okuma cihazı ile yaptığı denetimlerde sahte tütün ürünlerinin üzerine yapıştırılmış sahte TAPDK bandrolleri olduğu tespit edildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken 44 bin adet makaron, 12 bin adet dolma sigara, 3 bin 300 adet sigara sarma kağıdı, 90 adet sahte TAPDK bandrolü, 100 kilogram nargile tütünü ve 44 kilogram nargile kömürü ele geçirildiği öğrenildi.

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