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Polisten polise suçüstü!

İstanbul Bayrampaşa’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 28 yaşındaki polis memuru C.H. ev sahibini dolandırmak isterken meslektaşları tarafından suçüstü yakalandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:34
Polisten polise suçüstü!

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa'da 1 yıldır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 28 yaşındaki C.H. adlı polis memuru oturduğu evin sahibine FETÖ'den dosyası olduğunu söyledi. Ev sahibi de duruma inanarak polis memuruna ne yapması gerektiğini sordu. Bunun üzerine C.H. ev sahibine dosyasını 300 bin TL karşılığında kapatabileceğini ve bu parayı Cuma gününe kadar bulması gerektiğini söyledi. Polis memuru daha önce 1 kişinin daha böyle bir durumla karşılaştığını ve onunda dosyasını sildiğini de belirtti.

Daha sonrasında ev sahibi C.H.'ye ancak 60 bin TL bulabildiğini söyledi. Polis memuru C.H. paranın geri kalanını daha sonra ödeyebileceğini, şimdilik bu miktarın yeterli olduğunu belirtti. Bir süre sonra durumdan şüphelenen ev sahibi, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis tanıdığı olan bir arkadaşına anlattı. Durumdan haberdar olan polis memuru böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, FETÖ dosyalarına Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bakmadığını belirtti.

MESLEKTAŞLARI YAKALADI

Polis memuru durumu hemen Gasp Büro Amirliği'ne aktardı. Gasp Büro Amirliği de harekete geçerek ev sahibi ile temasa geçti. Ev sahibi ile C.H. arasında bir buluşma ayarlandı. Buluşma sırasında parayı alan polis memuru C.H. ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. İfadesinde suçunu kabul etmeyen C.H. mahkemeye çıkartılmak üzere adliyeye götürüldü. Öte yandan C.H.'nin ev sahibini dolandırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:34
  1. Polis
  2. Suçüstü
  3. Dolandırıcılık

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