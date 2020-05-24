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Aktüel

Polisten palyaçolu, pamuk şekerli bayram

Adana polisi mahalle mahalle gezerek, "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde çocukların bayramını kutlayıp onlara pamuk şeker dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:13:08 -
Polisten palyaçolu, pamuk şekerli bayram

Adana polisi mahalle mahalle gezerek, "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde çocukların bayramını kutlayıp onlara pamuk şeker dağıttı.


Yeni tip korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olunca Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çocukların ve ailelerin imdadına yetişti. Polisler mahalle mahalle palyaço ile dolaşıp "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde çocukların bayramını kutladı. Balkonlara çıkan aileler bayramı doyasıya yaşadı. Ayrıca polis çocuklara pamuk şeker yapıp ikram etti. Aileler polisin yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını belirtti.


Çocuklar da bayramda sokağa çıkıp şeker toplamak istediklerini ancak yasak olduğu için toplayamadıklarını belirterek, "Polis amcalarımız bize şeker getirdi. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

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