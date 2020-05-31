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Aktüel

Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi girdiği apartmanda ayağından vuruldu

Zanlıyı pompalı tüfekle vuran apartman sakini gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:53:14 -
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi girdiği apartmanda ayağından vuruldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçarken apartmanın çatı katına girmeye çalışan hırsızlık zanlısı, bina sakini tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri K.B'ye (23) kimlik sordu.

Şüphelinin kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. K.B. izini kaybettirirken polis ekipleri, Tarhan Bulvarı'nda arama çalışması başlattı.

Zanlının kaçtığı yönden silah sesleri duyan ekipler bölgeye gitti.

K.B'nin (23) çatı katına girmeye çalıştığı apartmanda oturan H.U. (60) tarafından pompalı tüfekle ayağından vurulduğu belirlendi.

Hırsızlık suçlarından arandığı öğrenilen K.B, Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Apartman sakini H.U. gözaltına alındı.

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