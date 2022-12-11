Polisten kaçıp caddeyi savaş alanına çevirdi

Saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde devriye atan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 42 ANM 436 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen araç kaçmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada minibüs sürücüsü, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gürkan Caddesinde seyir halinde olan Erhan K. idaresindeki 42 ABT 167 plakalı hafif ticari araca, ardından park halinde olan 2 otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaçan minibüsü takip eden polis ekip aracı Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.B. idaresindeki 42 BAY 42 plakalı otomobil ile çarpıştı. Dur ihtarına uymayan ve kazaya karışan sürücü ise minibüsü bırakarak olay yerinden kaçtı.

1’i polis memuru 2 kişi yaralandı

Kovalama sırasında kazaya karışan ekip aracının sürücüsü polis memuru S.A. ve diğer otomobilin sürücüsü K.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan polis memuru S.A. ve diğer sürücü K.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Arabam ortadaydı, 10 metre sürüklenmiş”

Polis ekiplerinden kaçan minibüsün çarptığı park halindeki otomobillerden birinin sahibi olan Hasan Adam, “Bir gümbürtü oldu. Eşimle birlikte pencereden baktık, eşim ‘herhalde düğün konvoyu geçiyor’ dedi. Kaza oldu dedim ben. Dışarıya bir çıktık ki ortalık savaş alanı olmuş. Benim arabam ortadaydı, 10 metre sürüklenmiş. Kaçan arabanın içinde alkol şişeleri varmış onları bile atmışlar. Bunu gördük biz, kaçanları görmedik” dedi.