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Yerel Polisten kaçarken yakalanan şahıstan ilginç savunma
Yerel

Polisten kaçarken yakalanan şahıstan ilginç savunma

Adana'da polisten kaçarken yakalanan adam, yanındakiler çocuk olduğu için kaçtığını söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 07:26:00 -
Polisten kaçarken yakalanan şahıstan ilginç savunma

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri şüphelendikleri 01 AFT 674 plakalı otomobile Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü İsmail D. (29) ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında 5 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından Seyhan Devriye Ekipleri, söz konusu aracı Demetevleri Mahallesi ara sokaklarında önünü keserek durdurdu. Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşındaki küçük ismi öğrenilemeyen iki kişi araçtan inip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Kaçmak isterken yakalanan sürücü İsmail D., polise ifade verdiği sırada,” Yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” dedi. Ardından gazeteciler sürücü İsmail D.’ye neden kaçtın sorusunu sordu. İsmail D. ise “ ben kaçmadım” diye kendisini savundu. Daha sonra kendisine kaçmadıysan neden durmadın sorusu yönetilince İsmail D. yüzünü gizleyerek cevap vermedi. Polis otomobilde yaptığı incelemede her hangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşından küçük iki çocuğa sokağa çıkma kısıtlamasın ihlalden para cezası kesildi. İsmail D.’ye trafik yönünden de ‘dur’ ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanma ve trafik kurallarını ihlalden ceza kesildi.

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