Polisten kaçarken kaza yaptı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan kişiye cezai işlem uygulandı.
İlçe merkezinde kısıtlamayı ihlal edip otomobiliyle gezen ve yüksek sesle müzik dinleyen R.A’yı (21) görenler, durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin Hacıevhat Mahallesi’nde “dur” ihtarına uymayan R.A. kaçarken, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 234 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.