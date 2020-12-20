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Yerel Polisten kaçarken kaza yaptı
Yerel

Polisten kaçarken kaza yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan kişiye cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:15:00 -
Polisten kaçarken kaza yaptı

İlçe merkezinde kısıtlamayı ihlal edip otomobiliyle gezen ve yüksek sesle müzik dinleyen R.A’yı (21) görenler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin Hacıevhat Mahallesi’nde “dur” ihtarına uymayan R.A. kaçarken, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 234 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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