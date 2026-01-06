Polisten kaçarken kaza yapan sürücü ehliyetsiz, motosiklet çalıntı çıktı! 28 bin TL ceza kesilip gözaltına alındı!

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde polis ekipleri, plakasız bir motosikleti görünce durumundan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü M.N. polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ancak bir kamyonete çarpıp kaza yaptı. Şüpheli bu sefer de yaya olarak kaçmaya devam etse de yakalanmaktan kurtulamadı. Gözaltına alınan M.N.'nin hem ehliyetsiz olduğu hem de çalıntı motosiklet kullandığı belirlendi. Şüpheliye, ehliyetsiz motosiklet sürmekten, 'dur' ihtarına uymamak ve plakasız motosikletten 28 bin 875 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan M.N, polis merkezine götürüldü.