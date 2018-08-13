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Polisten kaçarken bile hırsızlık yaptılar

Antalya’daki plajlarda hırsızlık yapan 5 kişiden oluşan çeteden 1’i çocuk 2 kişi yakalandı. 9 yaşındaki kız çocuğunu da suça sürükleyerek hırsızlık yaptıran çete, polisten kaçarken bile hırsızlık yapmış.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:37
Polisten kaçarken bile hırsızlık yaptılar

Antalya’nın Konyaaltı Plajı ve Kemer’in Ayışığı Plajı'nda da hırsızlık yapan 5 kişinin Kumluca yönüne gittiği bilgisine ulaşan Kemer Emniyet Müdürlüğü görevlileri bölgede önlem aldı.

Antalya Kumluca hattında aranmaya başlayan çete üyeleri, bu kez de Finike plajında hırsızlık yaparken fark edildi. Çete üyelerinden suça sürüklenen D.E. (9) ile Zehra Y. (23) yakalandı. Gruptaki 3 erkek üye ise kaçtı. Yakalanan şüphelilerin yapılan suç sicili araştırmasında suça sürüklenen D.E.’ın 83 hırsızlık olayından suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Zehra Y.’in de çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık olayında isminin geçtiği belirlendi.

Suça sürüklen küçük D.E. hakkında velayet kararı verilinceye kadar bir aile büyüğüne teslim edilirken, Kemer Adliyesine getirilen Zehra Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'hırsızlık' ve 'suç işlemek için kurulmuş örgüte üye olmak' suçuyla tutuklandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:37
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Hırsızlık
  4. HimmetHırsızlık Israf
  5. Polisten kaçarken hırsızlık yaptılar
  6. inanılmaz olay
  7. tutuklandılar

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