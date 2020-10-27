Polisten kaçan şüpheli dernek binasında yakalandı
Eskişehir’de polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp kaçan ve kumar oynatıldığı belirlenen dernek binasına giren zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tepebaşı ilçesinde Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı. Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan ve girdiği dernek binasında yakalanan zanlının üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polisten kaçan zanlı ve dernek başkanının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.