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Yerel

Polisten kaçan şahsı apartman sakini vurdu

Aydın’da polisten kaçan ve saklanmak için bir apartmana giren şüpheli, bir apartman sakini tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Şüpheliyi yaralayan apartman sakini gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:58:00 -
Polisten kaçan şahsı apartman sakini vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği binada, apartman sakini tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.

Olay saat 05.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler rutin devriye sırasında, bir hırsızlık şüphelisinin kaçtığını fark etti. Şüpheli şahıs, Sevinç Sokak’ta izini kaybettirmek isterken, sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi ve çatıya doğru çıkmaya başladı. Polis ekipleri Mahalleyi ablukaya alarak şüpheliyi her yerde aramaya başladı.

Girdiği apartmanda vuruldu

Arama çalışmaları sırasında bir el silah sesi duyan ekipler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Silah sesinin geldiği yeri belirleyen polis ekipleri yaptığı kontrol sırasında vurulan kişinin, polisten kaçan kişi olduğunu tespit etti. 112 acil sağlık ekipleri pompalı tüfekle ayağından vurulan K.B. (23)’yi Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Pompalı tüfekle hırsızlık şüphelisini yaralayan apartman sakini ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.B.’nin hırsızlıktan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

Uğur

Kadir Şeker gibi bu zavallıyı da polise yardımcı olduğu için canından bezdirin, hayatını karartın.
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kara

iyi yapmis kanundan neden kaciyor polisten kactigina gore o vatandasta demeki korktu vurdu!
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