Polisten kaçan hırsız ölümden döndü
Adana'da hırsızlık için bir inşaata giren şahıs, polisler tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Kaçış sırasında inşaattan düşen hırsız yaralandı.
Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72181 sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat bekçisi, inşaat halindeki apartmanda şüphelisi şahıs görmesi üzerine durumu polis bildirdi. Olay mahalline polisin geldiğini gören şüpheli İzzettin D., kaçmak istediği sırada inşaat halindeki apartmanın 1’inci katından aşağı düşerek yakalandı.
Polis şüphelinin düştüğünü görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.