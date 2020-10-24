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Yerel Polisten kaçan hırsız ölümden döndü
Yerel

Polisten kaçan hırsız ölümden döndü

Adana'da hırsızlık için bir inşaata giren şahıs, polisler tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Kaçış sırasında inşaattan düşen hırsız yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 06:54:00 -
Polisten kaçan hırsız ölümden döndü

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72181 sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat bekçisi, inşaat halindeki apartmanda şüphelisi şahıs görmesi üzerine durumu polis bildirdi. Olay mahalline polisin geldiğini gören şüpheli İzzettin D., kaçmak istediği sırada inşaat halindeki apartmanın 1’inci katından aşağı düşerek yakalandı.

Polis şüphelinin düştüğünü görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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