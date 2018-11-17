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Polisten ilginç uygulama! Vatandaşa soba yakmayı öğrettiler

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri, Melikgazi ilçesinde vatandaşlara soba yakmayı öğretti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
Polisten ilginç uygulama! Vatandaşa soba yakmayı öğrettiler

Kayeri'de polis, kış aylarında artan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı, vatandaşa sobayı nasıl yakmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğretiyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği polisleri, sobalardan kaynaklanan karbonmonoksit gazından ölümlerin önüne geçmek için kolları sıvadı. Toplum Polisi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Servis doktorları ile birlikte Merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşa, kurdukları sobayı yakarak eğitim verdi. Eğitimde görev alan polis memuru  Mesut Eroğlu, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak beş yıldır devam 'Sıcak Yuvam' projesi kapsamında vatandaşlarımıza uygulamalı olarak doğru soba yakma tekniklerini anlatıyoruz. Her hafta başka bir mahalleye giderek, vatandaşa baca temizliği, soba yakmanın püf noktaları, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı ilk yardım konuları hakkında bilgi veriyoruz. Vatandaşlarımızın merak ettiği soruları yanıtlıyoruz" dedi.

Acil servis doktorları da vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı neler yapılması gerektiğini ve zehirlenmenin belirtilerini ayrıntılı olarak anlattı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
  1. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği
  2. Toplum Polisi
  3. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
  4. Vatandaşa soba yakmayı öğrettiler
  5. Kayseri
  6. Melikgazi

YORUM YAZ

  • güneydoğu güneydoğu 28 dk önce
    güneydoğyda elektrik hırsızlarına öğretin de görelim. adamlar sobayı terkedeli yüzyıl oldu.kürtler dağda elektrikle ahırını ısıtıyor parasını biz ödüyoruz sağolsun devlette soba nasıl yakılıyor öğretiyor. admin yayınlama ha
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