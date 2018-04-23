THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polisten, hırsızlık şebekesine "kaz" operasyonu: 14 kişi gözaltında

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği 9'u işyeri olmak üzere 24 hırsızlık olayını gerçekleştiren lakabı "Kaz" olan Emrah E. ve arkadaşlarına yönelik operasyon düzenledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:53
Polisten, hırsızlık şebekesine "kaz" operasyonu: 14 kişi gözaltında

Yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık şebekesine yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinden ikisinin cezaevinde olduğu belirlenirken, şüphelilerin toplamda 184 suç kaydının olduğu öğrenildi. Son üç ayda ev ve iş yeri olmak üzere 24 yere girerek hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren şebenin mağdurlarını yaklaşık 300 bin lira maddi zarara uğrattığı, çaldıkları malzemeleri de değerinin altında piyasaya sürdükleri belirlendi.

Ankara'da Hırsızlık bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonda vatandaşların korkulu rüyası haline gelen hırsızlık şebekesi çökertildi. Yapılan çalışmalar sonucu 9'u işyeri olmak üzere 24 hırsızlık olayını gerçekleştiren şebekeye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Polisin uzun zamandır peşinde olduğu şebekeye operasyon için 16 Nisan'da düğmeye basılırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 8 televizyon, 2 laptop, 3 tablet, 20 cep telefonu ve hat, 16 kol saati, çok sayıda takı malzemesi, 1 adet 9 mermi alan şarjör, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet madalya, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kolye ucu, 1 adet kırma av tüfeği ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin ev ya da işyerlerine genelde pencere demirini kırıp girdikleri, müştekileri yaklaşık 300 bin TL maddi zarara uğrattıkları, çaldıkları eşyaları şüpheliler V.Y. ve E.A. aracılığıyla değerinin altında elden çıkardıkları öğrenildi. Şebeke lideri Emrah E.'nin çoğu hırsızlık olmak üzere 25 olaya karıştığı belirtilirken, şebeke üyelerinin toplamda 184 suç kaydının olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:53
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev projeye uzaklardan sürpriz talip
    1. Dev projeye uzaklardan sürpriz talip
    2. Rıdvan Dilmen'den flaş Şenol Güneş..
    3. Rus Uzman: Erdoğan Suriye'nin kuzeyini..
    4. Bakan müjdeyi verdi! Yeni teşvikler..
    5. Aykut Kocaman: Beşiktaş sahadan çekildi
    6. 5 bin kişiyi ilgilendiren dev yatırım
    7. Protein eksikliğinin belirtileri nedir?
    8. CHP'li vekil kaşınıyor: Erdoğan nerede..
    9. Meral Akşener çark etti! Tükürdüğünü..
    10. Edirne'de ciğer yoğunluğu! Saatlerce..
    11. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BMGK'da Avrupalı..
    12. Sosa'nın maliyeti Trabzon'un belini..
    13. İlginç çıkış! "CV'mi versem 2 günde..
    14. Fenerbahçe maçında tartışma çıkaracak..
    15. Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe galibiyeti..
    16. Bomba çıkış! "Hakemler bana bağırıp..
    17. Numan Kurtulmuş: Seçim, Türkiye..
    18. Körfez'de sular ısınıyor: İki numara..
    19. Saçların dökülmesini engelliyor
    20. AKPM'de 'Salih Müslim' rezaletine sert..
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!