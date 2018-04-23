Polisten, hırsızlık şebekesine "kaz" operasyonu: 14 kişi gözaltında

Yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık şebekesine yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinden ikisinin cezaevinde olduğu belirlenirken, şüphelilerin toplamda 184 suç kaydının olduğu öğrenildi. Son üç ayda ev ve iş yeri olmak üzere 24 yere girerek hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren şebenin mağdurlarını yaklaşık 300 bin lira maddi zarara uğrattığı, çaldıkları malzemeleri de değerinin altında piyasaya sürdükleri belirlendi.

Ankara'da Hırsızlık bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonda vatandaşların korkulu rüyası haline gelen hırsızlık şebekesi çökertildi. Yapılan çalışmalar sonucu 9'u işyeri olmak üzere 24 hırsızlık olayını gerçekleştiren şebekeye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Polisin uzun zamandır peşinde olduğu şebekeye operasyon için 16 Nisan'da düğmeye basılırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 8 televizyon, 2 laptop, 3 tablet, 20 cep telefonu ve hat, 16 kol saati, çok sayıda takı malzemesi, 1 adet 9 mermi alan şarjör, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet madalya, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kolye ucu, 1 adet kırma av tüfeği ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin ev ya da işyerlerine genelde pencere demirini kırıp girdikleri, müştekileri yaklaşık 300 bin TL maddi zarara uğrattıkları, çaldıkları eşyaları şüpheliler V.Y. ve E.A. aracılığıyla değerinin altında elden çıkardıkları öğrenildi. Şebeke lideri Emrah E.'nin çoğu hırsızlık olmak üzere 25 olaya karıştığı belirtilirken, şebeke üyelerinin toplamda 184 suç kaydının olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı serbest bırakıldı.