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Aktüel

Polisten drone ile "korona" uyarısı

Adana’da polis, envanterine yeni aldığı üzerine entegre edilmiş hoparlör sistemli drone ile vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda ikazda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:21:52 -
Polisten drone ile "korona" uyarısı

Adana’da polis, envanterine yeni aldığı üzerine entegre edilmiş hoparlör sistemli drone ile vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda ikazda bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, trafik polisleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekipleri kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda ise ekipler Adana Emniyet Müdürlüğü’nün envanterine yeni alınan drone ile vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.


500 metre yükseğe çıkabilen, 800 metre menzile sahip yeni drone üzerinde çift hoparlör ve 4 adet çakar bulunuyor. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği drone ile, “Lütfen sosyal mesafeye uyalım. Rehavete kapılmayalım. Maske takıp hijyen kurallarına dikkat edelim” anonsları yapıldı.


Uygulamaların devam edeceği öğrenilirken, dronenin bundan sonraki uygulamalarda da kullanılacağı bildirildi.

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