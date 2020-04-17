  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Polisten deniz keyfi yapan turistlere: Korona, go home

Antalya'da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu turist 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Falezlerdeki denize girilen kısımdan yukarı çıkarılan turistleri polis, 'Korona, go home' diye ikaz etti.

2020-04-17 18:38:00 -
Polisten deniz keyfi yapan turistlere: Korona, go home

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyetine son veren bir otelin sahil kısmındaki falezlerde bir grubun denize girdiği ihbarını alan polis, bölgeye geldi. Falezlerdeki kayalık alana merdivenlerden inen ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 7 kişiyi, polis koronavirüs tedbirleri kapsamında ikaz etti.

"Korona, go home"

Üstlerini giydikten sonra merdivenlerden yukarı çıkan gruptan yabancı turistleri, polis ekipleri 'Korona, go home' diyerek uyardı. Bir Türk vatandaş ise kendisini çeken gazetecilere işaret edip arkadaşına 'kameraya el salla' dedi.

Uyarılara itiraz etmeyen Türk vatandaşlar ve turistler, sessizce evlerinin yolunu tuttu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı