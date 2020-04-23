  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi

Adana Emniyet Müdürlüğü virüs nedeniyle üstü açık otomobil ile oluşturduğu kortejle çocukların bayramını kutladı.

2020-04-23 13:12:15 -
Polisten çocuklara üstü açık otomobilli kortejle bayram sürprizi

Adana Emniyet Müdürlüğü virüs nedeniyle üstü açık otomobil ile oluşturduğu kortejle çocukların bayramını kutladı.


Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri iptal edilince Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çocuklara bayram sürprizi yaptı. Polisler, üstü açık bir otomobil ve diğer araçlarla oluşturdukları kortejle sokak sokak gezerek balkonlara çıkan çocukların bayramını kutladı. Çocuklar ve aileleri de balkonlarda polisin çaldığı şarkı ve marşlara Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti. Bazı çocukların kostüm giydiği gözlenirken, çoğu çocukta da Atatürk posterli tişört olduğu görüldü. Bu anlar havadan drone ile de kaydedilirken, renkli görüntüler yansıdı.


Çocuklar, polisin bayram sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini, çok sevindiklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı