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Polislik önlisans puanları

Polis önlisans tercih puanı kaç? Polis olmak için önlisans puanı kaç olmalı? soruları ÖSYM tarafından 2020 önlisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmekte. Peki önlisans polislik puanı kaç? Polislik KPSS önlisans puanı kaç olacak? İşte KPSS polislik önlisans puanları.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:21:00 -
Polislik önlisans puanları

Polis olmak isteyen önlisans mezunları KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte POMEM polislik alım taban puanlarını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev alacak polis adayları POMEM KPSS önlisans puanlarını sorgulamakta. 27. dönem POMEM polis alımında KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak.

POLİS olmak şartı nedir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak gibi POMEM için aranan bazı kriterlerdir.

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