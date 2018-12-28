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Polislerin emekli ikramiyesi 2 katına çıktı

Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla birlikte, polislerin POLSAN'a üye olması zorunlu oldu. Böylece POLSAN'ın mali yapısı daha güçlü olacak ve polislerin emekli ikramiyesi de iki katına çıkacak.

28 Aralık 2018 Cuma 09:41
Polislerin emekli ikramiyesi 2 katına çıktı

Zorlu şartlar altında ve uzun mesailerde çalışan polisleri ilgilendiren bir kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

POLSAN'a katılım zorunluluğu

Yayınlanan kanuna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın; daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getirildi.

Emekli ikramiyeleri 2 katına çıktı

Düzenlemeyle polislerin, 120 bin lira olan emekli ikramiyeleri 200 bin liraya çıktı. Bununla birlikte polislere evlilik ve eğitim yardımı da yapılacak.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 09:41
  1. Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi
  2. resmi gazete
  3. polsan
  4. polis
  5. en son haber

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