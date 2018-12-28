Polislerin emekli ikramiyesi 2 katına çıktı

Zorlu şartlar altında ve uzun mesailerde çalışan polisleri ilgilendiren bir kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

POLSAN'a katılım zorunluluğu

Yayınlanan kanuna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın; daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getirildi.

Emekli ikramiyeleri 2 katına çıktı

Düzenlemeyle polislerin, 120 bin lira olan emekli ikramiyeleri 200 bin liraya çıktı. Bununla birlikte polislere evlilik ve eğitim yardımı da yapılacak.