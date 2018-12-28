Polislerin emekli ikramiyesi 2 katına çıktı
Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla birlikte, polislerin POLSAN'a üye olması zorunlu oldu. Böylece POLSAN'ın mali yapısı daha güçlü olacak ve polislerin emekli ikramiyesi de iki katına çıkacak.28 Aralık 2018 Cuma 09:41
Zorlu şartlar altında ve uzun mesailerde çalışan polisleri ilgilendiren bir kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
POLSAN'a katılım zorunluluğu
Yayınlanan kanuna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın; daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getirildi.
Emekli ikramiyeleri 2 katına çıktı
Düzenlemeyle polislerin, 120 bin lira olan emekli ikramiyeleri 200 bin liraya çıktı. Bununla birlikte polislere evlilik ve eğitim yardımı da yapılacak.
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