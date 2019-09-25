Polislerimiz ölümden döndü! Kayyımları eleştirenler, bu saldırılara kör mü?

yeniakit.com.tr Bugün Türkiye, Adana’daki terör saldırısıyla uyandı. Adana’nın Yüreğir ilçesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında bomba patlatıldı. El yapımı patlayıcıyla yapıldığı düşünülen saldırıda, 1’i polis olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Patlamanın ardından, terör tehdidine karşı önlem almak maksadıyla atanan kayyımları eleştiren güruh akıllara geldi. Söz konusu kesim, saldırıları görmezden gelip, güvenlik için atanan kayyımlara karşı çıkmasıyla, kuru muhalefet için konuşup gerçeklere ne kadar kör olduklarını gözler önüne serdi.

3 belediyeye kayyım atanınca kıyamet kopardılar!

Geçtiğimiz ay, İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atadı. Belediye Başkanlarının terör iltisaklı olduğu ve PKK’ya hizmet sağladıkları ortaya çıkmasına rağmen, muhalefetin ciddi bir bölümü bu karara karşı çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti” diyerek PKK iltisaklı isimleri savunurken, İstanbul’u yönetmek dışında birçok skandalla gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kalkaraj Diyarbakır’a gitti. Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül de, kayyım kararlarını eleştirmişti.

Adana’daki saldırı güvenlik önlemi için kanıt niteliğinde

Terör, son 40 yılda Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Demokrasi maskesinin arkasına saklanarak terör örgütlerinin yardakçılığını siyasi zeminde yürütmeyi başaran PKK iltisaklı kişilerin, şehirleri terör yuvası haline getirmemeleri için, hükümet elindek tüm imkanları kullanıyor. Bunlardan birisi olarak atanan kayyımların, HDP desteğine muhtaç olan muhalefet tarafından eleştirilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bugün Adana’da düzenlenen hain saldırıya henüz muhalif cepheden net bir ses çıkmazken, mezkûr saldırı Türkiye’de güvenlik önlemleri alınmasının niçin gerekli olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Kayyımları eleştirenler bu saldırılara kör mü?

Daha önce Türkiye’yi yasa boğan onca saldırının düzenlenmesine ve bugün Adana’da da bir facianın eşiğinden dönülmesine rağmen, halen kayyım kararlarını eleştiren kesimin amacı merak konusu oldu!.. Bakanlığın kayyım atamasını eleştirenlerin, saldırılara kör olması, düşmanın açıkça saldırmasından daha tehlikeli bir durum olarak Türkiye’nin önünde büyük bir engel olarak duruyor!..

Adana'da polisleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu!

Adana'daki hain saldırının görüntüsü ortaya çıktı!