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Polislerimiz ölümden döndü! Kayyımları eleştirenler, bu saldırılara kör mü?

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunu olan terör tehdidine karşı önlem almak maksadıyla kayyım atamaları yapmıştı. Bu kararı eleştiren kesimin, bugün Adana’da gerçekleştiren saldırı gibi ülkeyi tehdit eden durumları görmezden gelip kayyım kararlarına karşı çıkması, gerçeklere ne kadar kör olduklarını gözler önüne serdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
Polislerimiz ölümden döndü! Kayyımları eleştirenler, bu saldırılara kör mü?

 yeniakit.com.tr  Bugün Türkiye, Adana’daki terör saldırısıyla uyandı. Adana’nın Yüreğir ilçesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında bomba patlatıldı. El yapımı patlayıcıyla yapıldığı düşünülen saldırıda, 1’i polis olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Patlamanın ardından, terör tehdidine karşı önlem almak maksadıyla atanan kayyımları eleştiren güruh akıllara geldi. Söz konusu kesim, saldırıları görmezden gelip, güvenlik için atanan kayyımlara karşı çıkmasıyla, kuru muhalefet için konuşup gerçeklere ne kadar kör olduklarını gözler önüne serdi.

3 belediyeye kayyım atanınca kıyamet kopardılar!

Geçtiğimiz ay, İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atadı. Belediye Başkanlarının terör iltisaklı olduğu ve PKK’ya hizmet sağladıkları ortaya çıkmasına rağmen, muhalefetin ciddi bir bölümü bu karara karşı çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti” diyerek PKK iltisaklı isimleri savunurken, İstanbul’u yönetmek dışında birçok skandalla gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kalkaraj Diyarbakır’a gitti. Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül de, kayyım kararlarını eleştirmişti.

Adana’daki saldırı güvenlik önlemi için kanıt niteliğinde

Terör, son 40 yılda Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Demokrasi maskesinin arkasına saklanarak terör örgütlerinin yardakçılığını siyasi zeminde yürütmeyi başaran PKK iltisaklı kişilerin, şehirleri terör yuvası haline getirmemeleri için, hükümet elindek tüm imkanları kullanıyor. Bunlardan birisi olarak atanan kayyımların, HDP desteğine muhtaç olan muhalefet tarafından eleştirilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bugün Adana’da düzenlenen hain saldırıya henüz muhalif cepheden net bir ses çıkmazken, mezkûr saldırı Türkiye’de güvenlik önlemleri alınmasının niçin gerekli olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Kayyımları eleştirenler bu saldırılara kör mü?

Daha önce Türkiye’yi yasa boğan onca saldırının düzenlenmesine ve bugün Adana’da da bir facianın eşiğinden dönülmesine rağmen, halen kayyım kararlarını eleştiren kesimin amacı merak konusu oldu!.. Bakanlığın kayyım atamasını eleştirenlerin, saldırılara kör olması, düşmanın açıkça saldırmasından daha tehlikeli bir durum olarak Türkiye’nin önünde büyük bir engel olarak duruyor!..

Adana'da polisleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu!

Adana'daki hain saldırının görüntüsü ortaya çıktı!

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Adana yüreğir
  6. Adana saldırı
  7. Adana terör
  8. kayyım
  9. kayyım atanan iller
  10. kayyum atanan iller
  11. kayyım kararı
  12. kayyum kararı

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar44 dk önce
    sanatcı bozuntuları sözde doğa koruyucular. bir yandan yakın diğer yandan timsah gözyaşı dökün. tarkan cem gökhan efendi hadi kınayın pkk yı yiyiorsa götünüz. bunların hiç bir şeyini almayın hiç bir konser ve etkinliğine gtmeyin. layıkalrını bulsuınlar.
  • NUMAN BEYNUMAN BEY1 sa önce
    Merak ediyorum cidden merak ediyorum..Türkiyemiz HARUN döneminizi yaşayacak YOKSA KARUN DONEMLERI DEVAM MI EDECEK şimdiden tsk
  • selim ustaselim usta1 sa önce
    bence onu bunu bos verin, gereken neyse fazlasiyla yapin, yapiyorsunuzda zaten, ondan cildiriyorlar
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    SAYIN AKŞENER SAYIN KARAMOLLAOĞLU KAYYIMLARA ÜZÜLDÜĞÜNÜZ KADAR ŞEHİTLERİMİZE YARALILARIMIZA VE AİLLELERİNE DYARBAKIRDAKİ ANNELERE TERÖR SALDIRILARINA DESTEK VEREN HDPKK YİNE DESTEKLEYİP SES ÇIKARMAYACAKMISINIZ VAH ZAVALLILAR VAH BİR REİS DÜŞMANLIĞI GÖZÜNÜZÜ İYİCE KÖR ETMİŞ YAZIK
  • FethiFethi1 sa önce
    Gorevden alinanlar neden yargilanmiyor.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Onlar Erdoğan Ve Tūrkiye,Dūşmanları Şer İttifakı Çūnkū. Bu Tūr Gerçekler Karşısında Ūç Maymunları Oynarlar. Şerefsiz Hain Alçaklar. Allah Hepsinin Belasını Versin.
  • HayyamHayyam1 sa önce
    Kayyımla bu olayın ne alakası var.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Yani bu saldırılara kayyımlar mı göz yumdu? Terör saldırısı için HDPli olması ya da kayyım olması birşey değiştirmiyormuş demek ki.

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