Polisleri seven küçük çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Maltepe’de yaşayan ve polisleri seven küçük bir çocuğa, polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Küçük çocuk 5. yaş gününü polislerle beraber kutladı.

Maltepe’de yaşayan ve polisleri çok sevdiği öğrenilen küçük bir çocuğa Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince doğum günü sürprizi yapıldı. Polisleri ailenin evine giderek küçük çocuğun doğum gününü kutladı. Küçük çocuk, 5. yaş gününü sevdiği polislerle beraber kutladı. Çocuğa ayrıca polisler tarafından hediye paketi de verildi.