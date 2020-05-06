  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisleri seven küçük çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Maltepe’de yaşayan ve polisleri seven küçük bir çocuğa, polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:05:46 -
Polisleri seven küçük çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Maltepe’de yaşayan ve polisleri seven küçük bir çocuğa, polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Küçük çocuk 5. yaş gününü polislerle beraber kutladı.


Maltepe’de yaşayan ve polisleri çok sevdiği öğrenilen küçük bir çocuğa Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince doğum günü sürprizi yapıldı. Polisleri ailenin evine giderek küçük çocuğun doğum gününü kutladı. Küçük çocuk, 5. yaş gününü sevdiği polislerle beraber kutladı. Çocuğa ayrıca polisler tarafından hediye paketi de verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı