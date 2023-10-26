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Dünya Polislere sitem: Destek değilseniz köstek olmayın!
Dünya

Polislere sitem: Destek değilseniz köstek olmayın!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:13:00 -
Polislere sitem: Destek değilseniz köstek olmayın!

Almanya'nın Hamburg şehrinde, siyonist işgal rejiminin Gazze'de yaptığı soykırıma tepki gösteren göstericilere polis müdahale etti.

Almanya'nın Hamburg şehrinde, siyonist işgal rejiminin Gazze'de yaptığı soykırıma tepki gösteren göstericilere polis müdahale etti.

Filistin katledilen sivillere tüm dünyadan sesler yükselmeye başlarken, Hamburg’da 20 gün sonra izinli olarak yapılacak olan mitin polis engeline takıldı.

Hamburg İslam Şurası tarafından organize edilen "Filistin halkı da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki halk ve barış için sesimizi barışçıl bir şekilde yükseltelim." sloganıyla yapılan mitinge yüzlerce kişi katıldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı mitinge çevre şehirlerden de takviye polis ve TOMA araçlarından oluşan 1500'ün üzerinde polis katılması dikkat çekti.

Müslümanların ve camilerin yoğun olarak bulunduğu caddelerde polislerin ve TOMA'ların olması katılımcılar tarafından abartılı ve provoketif olarak bulundu.
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"Özgür Özgür Filistin ve Allahu Ekber" sloganları atatan göstericiler ellerinde, "Anti-Siyonizm, Anti-Semitizm" yazılı pankartlar taşıdı.

"Soykırıma Dur vb. "israil bombalarına, Almanya hoşgörür" pankartları gösterildiği için basın açıklaması ve konuşma yapılmadan gösteriler iptal edildi.

Bu arada Hamburg'da 25 Ekim Çarşamba günü sona eren gösteri yasağı da üçüncü defa değerlendirilerek pazar gününe kadar uzatıldı.

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