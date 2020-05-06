  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polislerden vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara maske dağıtımları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:48:42 -
Polislerden vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara maske dağıtımları devam ediyor.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde maskesiz dolaşan vatandaşlara maske dağıtarak onları salgından korumaya çalışıyor. Polis ekipleri aynı zamanda banka sırası bekleyen vatandaşlara da uyarılarda bulunarak sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyor.


Vatandaşlar polis ekiplerine yapmış olduğu çalışmalar ve maske dağıtımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı