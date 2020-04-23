Polislerden engelli çocuğa pastalı 23 Nisan kutlaması

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki polisler, engelli çocuğu evinde ziyaret ederek pastalı 23 Nisan kutlaması yaptı.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki engelli, yetim ve öksüz çocuklar için özel olarak 23 Nisan kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın öncülüğünde yapılan programlar kapsamında polisler ilçedeki engelli, yetim ve öksüz çocuklara özel kutlamalar yaptı. Ahlat Kaymakamlığı Özel Kalem Bürosu ve koruma ekibinde bulunan polis memurları, ilçenin Tunus Mahallesi’nde 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi doğuştan yürüme engelli olan Oğuzhan Akdemir’i evinde ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Polis memurları, evinde ziyaret ettikleri Oğuzhan Akdemir’in bayramını yanlarında getirdikleri pasta sürprizi ile kutladı. Polis memurları, ayrıca Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın gönderdiği hediyeleri Oğuzhan’a vererek selamını ilettiler.

Kendisine yapılan ziyaret, pasta sürprizi ve hediyeler karşısında mutluluğu gözlerinden okunan yürüme engelli Oğuzhan Akdemir, güzel sürpriz ve hediyelerinden dolayı polis memurlarına ve Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a teşekkür etti. Akdemir, “Kaymakamımızın gönderdiği hediyeler için çok teşekkür ederim. Siz iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Engellileri iyi ki düşünüyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum. Ahlat çok şanslı böyle bir kaymakamımız olduğu için” dedi.

Oğuzhan Akdemir, ziyaretin sonunda evden ayrılan polis memurlarını pencereden el sallayarak uğurladı.