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Gündem Polisler o teröristin boğazını bakın neden sıkmış!
Gündem

Polisler o teröristin boğazını bakın neden sıkmış!

Taksim'deki alçak terör saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin gözaltına alındığı anlarda boğazının neden sıkıldığı merak konusu olmuştu. Bu hareketin bir nefret eylemi değil, teröristin intiharını önleyici bir hamle olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 10:25:00 -
Polisler o teröristin boğazını bakın neden sıkmış!

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de, Taksim’de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ele alındı.

Bombalı saldırının faili kadın terörist, gerçekleştirilen operasyon ile saklandığı evde yakalanmıştı.

Teröristin yakalandığı ana ait görüntüler medyaya servis edilirken, uzmanlar da güvenlik güçlerinin, yakalandığı halde teröristin boğazını neden sıktığını izah etti.

"İntihar ilacı" ya da şifre dokümanları yutmasın diye boğazı sıkıldı

Güvenlik uzmanı akademisyen Dr. Eray Güçlüer, daha önceden yakalanan bir teröristin intihar amacıyla ilaç yuttuğunu hatırlatarak, teröristin boğazının “intihar ilacı” yutmasını engellemek amaçlı olduğunu belirtirken, ayrıca diğer bir amacın da şifre dokümanlarını yutmasına mani olmak olduğunu ekledi.

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Yorumlar

Yemedik.

Arap kökenli kadın için boşuna hikâye anlatmayın. PKK-PYD tarafından eğitilmiş. Hadi oradan. SADAT eğitti ve seçim öncesi ortalığı karıştırmak için bu saldırıyı yaptırdı. İktidardan gitmemek için herşey mübah değil mi?

Hasel

Amerikada olsa hemen öldürürlerdi.Polis sıkmışsa ne olmuş yani.Demek ki beyinsiz bazıları eleştirdi.
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