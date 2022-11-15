Polisler o teröristin boğazını bakın neden sıkmış!

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de, Taksim’de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ele alındı.

Bombalı saldırının faili kadın terörist, gerçekleştirilen operasyon ile saklandığı evde yakalanmıştı.

Teröristin yakalandığı ana ait görüntüler medyaya servis edilirken, uzmanlar da güvenlik güçlerinin, yakalandığı halde teröristin boğazını neden sıktığını izah etti.

"İntihar ilacı" ya da şifre dokümanları yutmasın diye boğazı sıkıldı

Güvenlik uzmanı akademisyen Dr. Eray Güçlüer, daha önceden yakalanan bir teröristin intihar amacıyla ilaç yuttuğunu hatırlatarak, teröristin boğazının “intihar ilacı” yutmasını engellemek amaçlı olduğunu belirtirken, ayrıca diğer bir amacın da şifre dokümanlarını yutmasına mani olmak olduğunu ekledi.