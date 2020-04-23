  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisler hep birlikte İstiklal Marşı okudu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, saatler 21.

2020-04-23 21:55:44 -
Polisler hep birlikte İstiklal Marşı okudu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, saatler 21.00’da sirenlerini çalarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ülke genelinde saat 21.00’da vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı okudu. Kahramanmaraş polisi de Ulu Cami meydanında ekip araçlarıyla birlikte toplanarak çocukların bayramını kutladı. İstiklal Marşı öncesi camilerden yapılan dua ve salalara polisler hep birlikte amin derken, saatler 21.00’ı gösterdiğinde polis otosundan sirenler çalındı. Daha sonra polisler, hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Suriyelilerin bulunduğu mahallelere de uğrayan polis ekipleri, 23 Nisan şarkısını dinletti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye bandosu da üstü açık otobüs ile şehir turu yaparak vatandaşlara mehter marşı dinletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı