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Polisler bile hayrete düştü! İkaz lambasını çaldılar

Denizli’de sürücüleri uyarmak için çevre yoluna monte edilen ikaz lambasının çalınması, polisleri bile hayrete düşürdü.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:31
Polisler bile hayrete düştü! İkaz lambasını çaldılar

Denizli’de sürücüleri uyarmak için çevre yoluna monte edilen polis ikaz lambası çalındı. Edinilen bilgiye göre, Kıralan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Denizli, Uşak ve Dinar yollarının kesişme noktası İğdir kavşağına, maket polis aracı ile geceleri dikkat çekmesi için polis tepe lambası konuldu. Güneş paneli ile çalışan ve geceleri devreye giren tepe lambası çevre yolunu kullanan ve kavşağa yaklaşan sürücülere polis kontrol noktası görünümü vermeye başladı. İki ay hizmet veren maket aracı ile sürücüler, maket aracı gerçek polis aracı zannedip hız sınırına ve trafik kurallarına uyarken, ikaz tepe laması da bölgede meydana gelen kaza sayısında da düşüşe neden oluyordu.

Bayram trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde meydana gelen hırsızlık olayı sürücü ve polisleri şaşırtırken, polis ikaz lambasını çalanların bulunması için Çivril Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:31
  1. Uşak
  2. Denizli
  3. kıralan
  4. çivril
  5. Çivril İlçesi

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