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Aktüel

Polisler 23 Nisan’a sokak sokak yaşatttı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda onlarca polis konvoy eşliğinde evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan’ı yaşatmak için bayrak dağıttı.

2020-04-23 18:24:25 -
Polisler 23 Nisan’a sokak sokak yaşatttı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda onlarca polis konvoy eşliğinde evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan’ı yaşatmak için bayrak dağıttı.


Balıkesir’de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, polis ve jandarma ekiplerinin siren eşliğinde gerçekleştirdiği konvoyla coşku dolu anlar yaşadı. 22 motorize ekip, 4 jandarma, çok sayıda resmi ve sivil ekip aracı, Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçesindeki bir çok mahalle ve sokağı dolaşarak binlerce bayrağı çocuklara dağıttı. Polis araçlarından 23 Nisan şarkılarının da çalındığı kutlamalarda, gencinden yaşlısına herkes balkondan bayrak sallayarak 23 nisan sevincini yaşadı.

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