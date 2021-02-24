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Yerel Polisle çete arasında film gibi kovalamaca
Yerel

Polisle çete arasında film gibi kovalamaca

Esenyurt’ta polisle 4 kişilik çete arasında filmleri aratmayacak kovalamaca anları anbean kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:18:00 -

Edinilen bilgilere göre 4 kişilik çete, sabah saatlerinde Beylikdüzü’nde birçok otodan hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Burada bir araç da çalan zanlılar, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’ne geldi.

Gözüne kestirdikleri lüks bir otomobilin yanına yanaşan hırsızlar, otonun ön panelini sökmek istedi. Zanlılardan biri kapısını açarak lüks otomobile bindi. Bu sırada bölgeden geçen trafik çekicisinde görevli polis, hırsızları fark etti. Çekici aracı, kaçmaması için hırsızların önünü kesti.

Suçüstü yakalanacağını anlayan zanlı, hırsızlık için girdiği otomobilin camında çıkarak kaçmaya başladı. Araçta bulunan 3 hırsız da geri manevra yaparak polisten kaçtı. Zanlıların kaçarken polise silah çektiği de öğrenildi.

Çekiciden inen polis memuru ise hırsızları durdurmak için ateş açtı. 4 hırsız aracı terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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