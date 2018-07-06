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Polisin yanında satırla saldırdı!

Küçükçekmece'de bir grup kendilerini siteye almadığı gerekçesiyle güvenliğe satırla saldırdı. Polisin gelmesiyle daha da sinirlenen zanlıların hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:40
Polisin yanında satırla saldırdı!

Olay, Küçükçekmece'de lüks bir sitede meydana geldi. Olaydan bir gün önce iddiaya göre siteye gelen şahıslar içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri şahıslara kime geldiklerini sorunca, şahıslar cevap veremedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri site sakininin izni olmadan içeri giremeyeceklerini söyleyince tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası şahıslar siteden ayrıldı. Ardından şahıslar ertesi gün bu sefer kalabalık gelerek güvenlik görevlilerine içeri almadıkları gerekçesiyle saldırdı. Şahıs güvenlik görevlisine tekme atmaya başladı. Bu sırada dengesi bozulan güvenlik görevlisi yere düştü. Yere düşen görevliye üç kişi tekme atmaya devam etti. Bu sırada şahıslardan biri belindeki satırı çıkarak saldırmaya devam etti. Güvenlik görevlisi araya diğer güvenliğin girmesiyle şahısların elinden kurtuldu.


Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler olay müdahale ettiği sırada şahıs yine belindeki satırı çıkararak saldırmaya çalıştı. Polis ise belindeki silahı çıkararak havaya doğrulttu. Şahıs bu sayede sakinleşti. Güvenlik görevlisine saldırı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde şahıslar siteye geliyor. Ardından güvenlik görevlisine saldırıyor. Bir şahıs görevliye tekme atıyor. Yere düşen güvenlik görevlisine şahıslar tekme atmaya devam ediyor. Bu sırada bir saldırgan elindeki satırı çıkarıyor ve güvenlik görevlisine saldırıyor. Ardından olay yerine gelen ekipler şahısları sakinleştirdiği sırada saldırgan tekrar belindeki satırı çıkarıyor. Bu sırada polis de belindeki silahı çıkarıyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:40
  1. Satırlı saldırı
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