Polisin durdurduğu minibüsten 24 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 24 kaçak göçmen yakalandı.

Malkara ilçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, bir minibüste kaçakların taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen minibüsün sürücüsü, Malkara ilçe girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleriyle minibüstekiler arasında kovalamaca yaşanırken, durdurulan araçta yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 kaçak çıktı. Minibüs sürücüsü R.D. (44) ise gözaltına alındı. Kaçakların Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği ve yine yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek istedikleri belirlendi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan kaçaklar, Tekirdağ Göçmen Toplama Merkezi'ne gönderildi. Minibüs sürücüsü R.D. ise ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.